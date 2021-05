Pelé Mboyo a marqué les esprits chez les Trudonnaires mais aussi à Courtrai.

Il est l’un des visages connus de notre Pro League. Depuis plus de dix ans, Pelé Mboyo terrorise les défenses de notre championnat avec le maillot de Charleroi mais aussi de la Gantoise ou Genk.

Celui qui a débuté la saison à Courtrai pour la finir à Saint-Trond a de nouveau réalisé une phase classique pleine avec des statistiques impressionnantes jusqu’à la fin de l’année civile (8 buts et 4 assists en 19 matchs). "Je m’attendais à une saison pleine vu la préparation personnelle que j’ai connue durant l’entre-saison, avance Mboyo. Je ne me donne jamais d’objectif chiffré mais je veux toujours réussir à être décisif au moins un match sur deux. Je me donne les moyens d’atteindre ces objectifs en ayant une hygiène de vie irréprochable."

Du côté de Courtrai, l’attaquant a pu compter sur la totale confiance d’Yves Vanderhaeghe qui l’a titularisé lors des 19 premières rencontres de championnat, lui donnant même le brassard de capitaine en décembre.