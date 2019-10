Nacer Chadli : "J’ai cette chance de pouvoir jouer un peu partout, quand l’équipe a besoin de moi quelque part, je suis content de remplir ce rôle. Après la semaine passée, c’était important pour les supporters de gagner. Je commence à retrouver mon rythme et mes jambes. L’arbitre n’a pas été voir (NDLR: sur son but annulé) donc j’aurais aimé qu’il regarde la vidéo mais il ne l’a pas fait. Vercauteren, c’est quelqu’un avec de l’expérience et on va gagner avec lui."

Yari Verschaeren : "Au début, j’ai eu du mal mais aujourd’hui j’ai bien joué. J’espère que pour les semaines qui vont arriver, je serai meilleur. Je dois m’habituer au système et maintenant c’est nettement mieux. Vercauteren, je pense que ce sera bien pour nous, c’est un bon coach. Je ne suis pas surpris de son arrivée, il nous apportera quelque chose et tout le monde est content."

Karim Belhocine : "Anderlecht a bien commencé le match. En deuxième mi-temps, on a eu des occasions nettes. C’est clair qu’en première mi-temps, on n’était pas assez agressif dans les duels mais on aurait pu faire la différence. Déjà au Standard, on a manqué de faire 0-2 et ici c’est pareil, on n’a pas marqué nos occasions."

Massimo Bruno : "Je suis frustré, on a eu les occasion, il faut les mettre au fond. Je voulais marquer pour au moins ramener un point. On a corrigé ce qu’il fallait et on a eu les occasions pour. On perd, alors que c’était trois points importants à prendre."

Dorian Dessoleil : "En première mi-temps, on n’est pas rentré dedans. On a eu une autre mentalité, on a essayé de les mettre en danger. On a eu des opportunités mais on n’a pas marqué ce but qu’il fallait dans ce match. En seconde période, on était meilleur qu’eux."

Gaetan Hendrickx : "On a eu des difficultés mais on a réussi à recoller au score. On a eu les opportunités pour revenir mais on n’a pas réussi."