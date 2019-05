Cela s'est ressenti ce dimanche, après le coup de sifflet final de Genk-Standard, ultime match des Playoffs 1 pour les deux équipes. Alors que les Limbourgeois fêtaient leur titre depuis jeudi, les stewards n'ont pas pu éviter l'envahissement de terrain. Rien de très grave jusqu'à ce que des membres du noyau dur des supporters limbourgeois se dirigent vers le kop du Standard pour insulter leurs homologues et même jeter un fumigène dans leur direction.Un cordon de sécurité a rapidement été mis en place par les forces de l'ordre et la fête a pu se poursuivre un peu plus calmement...