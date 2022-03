Après une saison dans le championnat du Qatar où il a disputé 12 rencontres pour le Qatar Sports Club (8e du championnat), Isaac Mbenza est un joueur libre. L'attaquant de 26 ans aurait pu prolonger l'aventure au Qatar et ainsi à nouveau affronter son pote Edmilson Junior mais l'ancien pensionnaire du Standard a décidé de rentrer en Europe considérant qu'il était encore trop jeune pour poursuivre sa route dans un championnat exotique où il n'aura finalement séjourné qu'un an.

Ainsi, il nous revient que celui qui a inscrit six buts et délivré neuf assists pour le compte d'Huddersfield intéresse les clubs du top en Belgique. En 2020, il avait déjà été cité avec insistance du côté d'Anderlecht tandis que l'Antwerp était également enclin à le récupérer suite à son prêt à Amiens. Fort de ses expériences en France et en Angleterre, Isaac Mbenza serait assurément une plus-value pour un club de Pro League d'autant qu'il est libre comme l'air depuis le 31 janvier.