Ivan Leko était comblé après le succès de ses hommes dans le derby anversois.

La cité du Diamant l’attendait depuis 16 ans. Ce premier derby anversois de D1 depuis 2004 (les rencontres de play-offs 2 de 2018 ne comptent pas) aura finalement tourné à l’avantage du Great Old. En venant à bout du Beerschot lors d’une partie intense et riche en rebondissements, le matricule 1 a bouclé un séduisant bilan de 16 points sur 18 en championnat. Le club peut désormais aborder le match de jeudi face à Tottenham en Europa League en pleine confiance et, pourquoi pas, viser un résultat favorable.