C'était dans l'air et le Great Old l'a officialisé par un communiqué publié sur le site internet. Contacté par le SPIG Shanghai il y a deux semaines, les Anversois ont indiqué qu'ils avaient reçu ce mardi une lettre de démission d'Ivan Leko. Ils ajoutent que l'assistant Edward Still devrait l'accompagner même si rien n'est encore officiel.

Arrivé en juin dernier, Leko a remporté la Coupe de Belgique face à Bruges et est parvenu à qualifier le matricule 1 pour les 1/16es de finale d'Europa League. Leko a remporté son dernier match à la tête de l'Antwerp dimanche face à Charleroi (2-1). L'équipe occupe actuellement la cinquième position du classement à un point du top 4 et à huit unités du leader brugeois.

Le club exprime "ses regrets sur le choix de Leko de rompre prématurément son contrat mais lui souhaite bonne chance dans sa future carrière."

Marc Wilmots pourrait reprendre les pensionnaires du Bosuil.