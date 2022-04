Le match de lundi s’annonce passionnant. Les deux équipes se sont récemment affrontées dans une rencontre tendue, dominée par Anderlecht mais remportée par La Gantoise (1-0).

La finale de la Coupe sera-t-elle une copie de la rencontre du 20 mars ou serons-nous témoins d’une surprise ? Alex Teklak offre des pistes de réflexion à quelques jours d’un des sommets de la saison.





1. Quelles leçons peuvent tirer Anderlecht et La Gantoise de leur dernière confrontation ?

"Anderlecht a bien joué sur le terrain de La Gantoise. Il ne faut pas l’oublier car sans une superbe action, on aurait tenu un tout autre discours. Tous les éléments de cette phase se sont alignés pour engendrer un superbe but. Il aurait également pu tomber du côté bruxellois. Il est donc difficile de dire qu’Anderlecht devra changer son fusil d’épaule ou réaliser de grandes modifications. Puis, il y aura une grande différence : La Gantoise jouait à la maison. Cela engendre une motivation accrue, des joueurs plus accrocheurs. La réussite est souvent provoquée par ces éléments. Les Buffalos m’avaient semblé plus déterminés. L’enjeu était également plus important pour eux."

