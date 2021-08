Le 28 avril 2021, un communiqué de l’Union saint-gilloise fait l’effet d’une bombe chez les fans unionistes. Le club annonce la fin de l’aventure avec six joueurs en fin de contrat, dont Mathias Fixelles. Les négociations entre la direction et le Brabançon, véritable chouchou du public, n’ont pas abouti. Dans la foulée, Courtrai annonce l’arrivée du milieu de terrain.

Plus de trois mois plus tard, Mathias Fixelles s’apprête à faire son retour au Parc Duden. Et avec une certaine rancœur envers la direction bruxelloise qui l’a empêché de réaliser son rêve : jouer avec le maillot de l’Union en D1A.