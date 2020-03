Division 1A Jaadi: la CHAN avant un retour en Belgique ? Kevin Sauvage

L’ancien médian de l’Antwerp et du Standard fait partie du groupe Marocain. Ancien joueur du Standard et de l’Antwerp, entre autre, Reda Jaadi coule des jours heureux au Maroc qu’il a rejoint en août dernier en signant au FUS Rabat en provenance du Dinamo Bucarest. Le médian offensif de 25 ans a su se faire une place dans le onze marocain à tel point qu’il en est un élément cadre qui a amené le club à la deuxième place. Il compte désormais trois assists ainsi qu’un but en Coupe. Ses performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux d’Houcine Ammouta, coach du Maroc qui va disputer prochainement la CHAN 2020 au Cameroun (du 4 au 25 avril, si la compétition a bien lieu).



Reda Jaadi fait partie d’un groupe de 29 joueurs marocain (il est le seul sélectionné de son club) qui partira prochainement pour un stage de préparation à cette CHAN. L’ancien pensionnaire de Pro League a de grandes chances de figurer dans la sélection. Cela lui permettrait d’avoir davantage de visibilité pour un éventuel transfert l’été prochain. Plusieurs formations belges de l’élite le suivent et un retour dans notre championnat n’est pas à exclure.