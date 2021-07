En rentrant dans l’enceinte du stade Marien, pour la séance photo, Jacques Teugels (74 ans) s’extasie face à la pelouse du terrain de l’Union : "Quel billard ! Nous n’avions pas ça à l’époque."

Cette époque remonte aux années 60 et 70 quand l’attaquant bruxellois faisait fureur du côté d’Anderlecht puis du côté de l’Union. À quelques jours du duel entre ses deux anciens clubs, celui qui a la particularité d’avoir joué pour les quatre grands clubs bruxellois (en ajoutant le Racing White et le RWDM) replonge dans ses souvenirs, entre nostalgie du bon temps et hostilité envers le football business.

L’Union version 2021-2022