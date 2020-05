Waasland-Beveren crie au scandale. La relégation en D1B, résultat du vote des autres clubs de la Pro League, est considérée comme une énorme injustice. "On a été arnaqués", dit Ronny Martens, l’attaquant légendaire des Jaune et Bleu.

Même s’il a joué à Anderlecht de ses 11 ans à ses 22 ans (jusqu’en 1981, voir ci-contre), c’est à Beveren qu’il a connu les plus grands succès, entre 1981 et 1984. "Si Beveren n’obtient pas gain de cause devant le tribunal, je crains que Beveren ne meurt, comme Lokeren", soupire Martens. "C’est triste, parce que c’est un club de tradition, avec un chouette petit stade."

(...)