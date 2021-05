Il avait le sourire en arrivant puis il est parti avec un hug de Vincent Kompany. À l’image de sa soirée, John van den Brom s’est bien amusé au Parc Astrid samedi soir. Son équipe reste en course pour le doublé, avec seulement deux points de retard sur Bruges (en fait, trois avec la division des points) à une semaine de l’épilogue du championnat.

John, croyez-vous toujours dans le titre ?

"Oui, j’y ai toujours cru."

Bruges doit être dans un drôle d’état mental avant d’affronter l’Antwerp ce dimanche…

"C’était le but en venant jouer à Anderlecht. On voulait les trois points, pas juste le point du nul. Un succès nous permettait d’agrandir l’écart avec Anderlecht pour la deuxième place mais aussi de mettre la pression sur Bruges. C’est ce qu’on a fait et on est très heureux. Vous avez pu l’entendre à nos cris de joie au coup de sifflet final."

Comment expliquez-vous la différence entre votre prestation de mercredi et celle de samedi face à la même équipe ?

"On a changé quelques petites choses. On voulait moins les laisser jouer avec un plus gros pressing et être meilleur avec la balle. On a réussi sur les deux plans."

Il n’y avait pas de fatigue dans votre groupe ?

"Je crois que la fatigue, c’est surtout dans la tête. Plus que dans les jambes en tout cas. Après la prestation de mercredi, mes joueurs avaient envie de réagir."

Mais c’est tout de même un remplaçant qui marque le but de la victoire.

"Je suis très heureux pour Dessers. On sait qu’il vit une saison compliquée et ce n’est pas simple tous les jours pour lui. Mettre le but de la victoire dans un match aussi important, c’est beau."

Y a-t-il une manière de stopper Ito dans le championnat de Belgique ?

"Je ne sais pas (sourire). J’ai vu que la télé l’avait élu homme du match. C’est mérité mais je l’ai déjà vu plus fort encore. Ito est très rapide, il fait quasiment toujours le bon choix…"

C’est le meilleur joueur des playoffs ?

"Il est très bon (sourire). Avec Bongonda et Onuachu, on a une magnifique attaque. J’espère qu’on va pouvoir garder les trois encore longtemps. Mais bon, je sais que ce sera compliqué."

Après la Coupe, vous voilà toujours en course pour le titre. Mais vous ne faites pas partie des nommés pour le titre de coach de l’année.

"Oh, ce n’est vraiment pas important. Je pense collectivement. Jouer le titre à deux journées de la fin, c’est top."