Dix ans au Standard (entre 1964 et 1974) puis cinq à Anderlecht (de 1974 et 1979). À bientôt 75 ans, Jean, ou "Jeannot" pour les intimes, Thissen va suivre avec grande attention le Clasico, lui qui en a a joué vingt et gagné neuf. Ce mercredi, il nous a invités pendant presque deux heures dans l’agence immobilière PackPro de son fils, à Pepinster.

"On me demande toujours si je me sens plus Rouche ou Mauve. Désolé pour la réponse cliché, mais c’est du 50-50. J’ai eu la chance de jouer dans deux grandes équipes. Je fais d’ailleurs partie de l’équipe du siècle de l’une et de l’autre", explique celui qui est domicilié au Portugal mais qui est en Belgique depuis le début de la crise du Covid.



(...)