Jelle Van Damme (Lokeren) revient, entre autres, sur le Clasico de ce week-end.

Jelle Van Damme était l’invité du Grand Débrief et s’est exprimé sur différents sujets.

La phase de penalty sur Lestienne : "Je pense que si c’est un autre joueur, il siffle penalty. Maxime s’est déjà laissé tomber quelques fois à l’époque. Il y a un délit de sale gueule car il y a contact et je pense qu’il y a penalty."

Le Standard : "Les Rouches peuvent rivaliser avec Bruges. En playoffs, beaucoup de choses peuvent arriver. La forme du moment, les blessures, etc. Tout a un impact et tout peut rapidement tourner. Le Standard a des soucis de finition mais en continuant de travailler, ça finira par fonctionner."

Zinho Vanheuseden : "Je le connais depuis mon époque au Standard. Le club m’avait demandé d’aller le chercher, car il habitait près de chez moi, il s’est entraîné avec les A mais le Standard n’a pas su le retenir. Je pense qu’il est l’avenir des Diables rouges. L’Euro 2020 ? Pourquoi pas, mais ça dépendra des blessures."

Le match de Coupe entre le Standard et l’Antwerp : "Mon cœur reste liégeois. Il y a une bonne équipe à l’Antwerp mais si tu enlèves Mbokani, tu as un problème. Bölöni ? Il avait plus de problèmes avec moi que j’en avais avec lui. Mais je ne vais pas parler dans son dos. Il a sa vision des choses et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit car il est deuxième."

Anderlecht : "Il y a trop de jeunes sur le terrain au même moment. Je ne sais pas si Anderlecht est assez bon pour viser les playoffs I. Ça risque d’être chaud vu le manque d’expérience. Il y a trop de pression sur les jeunes. Je crois, par contre, au projet global de Kompany."

Sa saison à Lokeren : "La saison va être difficile jusqu’au bout. Je ne m’attendais pas à cela. J’ai sous-estimé le championnat. On joue devant 3 ou 4 000 supporters. Je le savais mais j’ai eu du mal à m’y faire. J’ai signé pour un an et je verrai après si je continue. J’ai eu une offre de Zulte Waregem l’été dernier mais c’était trop loin. Je voulais être près de mes enfants. C’est ça qui fait mon bonheur tous les soirs."