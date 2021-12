De ses plus beaux buts, au titre avec Genk en 2011, en passant par ses réalisations les plus importantes, Jelle Vossen a marqué la dernière décennie de la Pro League. Pour Eleven Sports, l'attaquant, qui compte 12 sélections avec l'équipe nationale, est revenu sur les moments les plus importants de sa longue carrière. Meilleur buteur en activité du championnat de Belgique, Vossen a inscrit 143 buts, successivement avec le Cercle Bruges, Genk, le Club Bruges et désormais Zulte Waregem.

Vossen espère justement jouer un mauvais tour à Anderlecht ce dimanche avec les Flandriens, empêtrés dans la lutte pour le maintien.