Découvrez les réactions d'après-match au micro de Proximus.

"On a pris trois buts lors des deux derniers matchs, donc on voulait d'abord retrouver notre solidité défensive. C'est pour cela qu'on a parfois oublié de jouer, même si on a un peu joué à 1-0. On aurait dû le faire plus tôt. On est tous déçus, mais chacun a donné de sa personne. On va désormais essayer de combiner plus vers l'avant pour se créer plus d'occasions. L'absence du coach se ressent, on espère le retrouver mais on ne sait pas quand il reviendra. Le staff a bien pris le relais et fait du bon boulot."

Frank Boya (interview Pro League) : "Le goal d'Anderlecht nous a fait du mal. Je suis persuadé que l'on a fait un très bon match, on a réussi à les contenir, mais l'important dans le foot, c'est de gagner. Le match contre Saint-Trond la semaine passée était seulement un mauvais pas. Il fallait se concentrer et c'est ce que l'on a bien fait. On a fait une erreur et elle s'est payée cash."

Antoine Colassin (Pro League) : "Cela fait plaisir de marquer et c'est encore mieux quand cela aide l'équipe. Sur le but, je savais que Zulj allait me donner la ballon parce qu'il m'avait vu, mais je sentais un défenseur dans mon dos. Comme à Bruges, on a eu beaucoup d'occasions et d'activité sur les flancs. C'est vraiment bien que l'on ait obtenu les trois points. Mes objectifs, c'est jouer, prendre du plaisir et aider l'équipe à se qualifier pour les play-offs 1. Mon boulot, c'est de marquer, donc j'essaie de le faire de la meilleure manière possible."

Jérémy Doku (Pro League) : "Le but de Colassin était très beau. En voyant sa feinte, je savais qu'il allait marquer, car il fait souvent cela à l'entraînement. C'était très important de gagner pour notre confiance avant d'aller à Gand vendredi. On a manqué d'efficacité en première mi-temps, mais on va continuer à travailler cela à l'entraînement. On a moins touché le ballon dans la deuxième mi-temps parce que Mouscron jouait plus au foot. Le but de Colassin me donne aussi beaucoup de confiance. Il n'a qu'un an de plus que moi, donc je me dis que s'il marque, je peux marquer aussi."

Frank Vercauteren (Pro League) : "Je suis content pour la victoire et la manière avec laquelle on a joué, même si c'était incertain jusqu'à la fin du match alors qu'on a eu les occasions pour faire la différence. Le but nous libère mais un avantage d'un but reste dangereux. En deuxième mi-temps, on a peiné à garder de l'intensité et de la fraîcheur puisque Mouscron prenait plus l'initiative. Avec la blessure de Cobbaut, cela nous fait douze joueurs à l'infirmerie. J'espère que cela ne va pas augmenter car la situation nous oblige à faire mettre sur le terrain des joueurs qui ne sont pas en ordre physiquement."