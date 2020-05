Quel est le point commun entre Emile Mpenza, Franck Berrier et Mémé Tchité ? Ils ont, tous les trois, porté la vareuse du Standard pendant leur carrière, en effet. Mais ces trois ex-footballeurs ont également décidé à l’issue de leur carrière de ne pas quitter complètement le monde du football en suivant les cours d’entraîneur.

Fait plus rare, d’autres joueurs professionnels encore en activité se sont lancé le même défi. Parmi eux, figure Jérémy Perbet. Depuis maintenant deux ans et demi, le joueur prêté à l’OHL par Charleroi suit la formation pour devenir entraîneur. "En septembre 2018, Parfait Mandanda voulait commencer les cours et il a réussi à me motiver", explique celui qui réalisait alors son troisième passage chez les Zèbres. "Je me suis dit que je filais sur mes 34 ans et qu’il était temps de penser à mon futur. Je suis un joueur qui vit avec des objectifs et je sais que, tôt ou tard, ma carrière s’arrêtera. Le meilleur moyen de retrouver l’adrénaline de la compétition quand je raccrocherai mes crampons sera de rester dans le football. C’est pour cela que je me suis inscrit aux cours avec Parfait Mandanda."

(...)