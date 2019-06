Arrivé à la tête du club en octobre 2018, Jess Thorup vise cette saison avec La Gantoise une place dans le top-3 et la finale de la Coupe.

"Je vois un potentiel énorme dans ce club", a déclaré le Danois lundi. "Beaucoup est possible à La Gantoise, c'est pourquoi je suis resté ici. Je veux accomplir quelque chose de beau. J'ai repensé à la saison écoulée durant mes vacances. Depuis que je suis ici, seul Genk a pris plus de points. Les playoffs I ont été atteints et je pense que nous n'y avons pas été si mauvais. Mais la plus grande déception, c'était évidement la défaite en finale de la Coupe. Pendant des nuits, j'ai réfléchi aux erreurs que j'avais pu commettre. Cela ne peut plus arriver", a confié Thorup.

La Gantoise a effectué lundi son premier entraînement de la saison. "Les premières semaines sont consacrées aux tests. Après cela, nous allons travailler sur le physique. Nous devons travailler notre compartiment défensif. Je ne jette pas la pierre sur nos gardiens ou nos défenseurs, mais sur toute l'équipe. Je suis heureux d'être à nouveau sur le terrain avec les gars. Et oui, je veux atteindre le top-3 et jouer la finale de la Coupe. Et cette fois la gagner."

La Gantoise disputera son premier match amical vendredi contre le Racing de Gand.