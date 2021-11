C’est férié ce lundi 1er novembre. Pas un chat à l’horizon sur le site de la Zebra Belfius Academy, à Marcinelle. Pas un ballon qui roule, pas un cri de joie ni une consigne tactique qui s’échappe. Juste le bruit léger des feuilles mortes et l’envol de quelques mouettes qui erraient sur l’une des pelouses verdoyantes.

Un homme attend devant l’entrée principale : Joël Crahay. Depuis mai, il est le responsable du recrutement du centre de formation du Sporting de Charleroi. Avant ça, il occupait la fonction de responsable technique de la formation à l’Union saint-gilloise. Un chantier d’envergure qu’il a écourté pour s’inscrire dans le projet plus stable, plus avancé et, il l’espère, plus durable, au Sporting.

(...)