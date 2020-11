Genk devrait tenir son nouvel entraîneur ce lundi, après le derby limbourgeois à Saint-Trond (samedi 20 h 45) : John van den Brom est le grand favori pour reprendre le poste que Jess Thorup a abandonné lundi, à la surprise générale, pour rejoindre le FC Copenhague. Le Néerlandais de 54 ans ferait ainsi son grand retour en Belgique après son C4 à Anderlecht en mars 2014, suite à une défaite sur la pelouse d’OHL.

Ironie du sort : c’est d’abord à Louvain que la direction genkoise voulait aller chercher son nouvel entraîneur mais Marc Brys a finalement refusé. Un "nee" qui a été largement influencé par… le couvre-feu. Les négociations entre le Racing et lui avaient dû être interrompues avant 22 h mardi alors que tout était quasi réglé. Et la nuit de réflexion qui a suivi a fait changer d’avis Brys, qui souhaite s’inscrire dans la durée à Louvain. Champion de Belgique en 2013 avec le RSCA, van den Brom était le coach d’Utrecht depuis un an, après un passage réussi à l’AZ (2014-2019).

Van den Brom viendra avec son adjoint Dennis Haar. Utrecht a annoncé sur son Twitter que l'équipe première était dirigée par René Hake et Rick Kruys pour permettre aux deux hommes de négocier leur futur contrat.