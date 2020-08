Cette fois, c'est quasi officiel: Jonathan David quittera notre Pro League pour un championnat plus huppé dans les jours qui viennent. Destination la Ligue 1 et le LOSC. Il rejoint la galaxie Luis Campos qui est, bien souvent, un gage de succès (Osimhen, Bernardo Silva, Nicolas Pépé,...). Arrivé comme un véritable inconnu, le Canadien de 20 ans repart comme une star en devenir. Un parcours inattendu mais amplement mérité pour celui qui a claqué 23 goals et donné 10 assists en 40 matchs toutes compétitions confondues en cette saison particulière. Retour sur cinq moments clés de son aventure en Belgique.

1) Son premier contrat professionnel

