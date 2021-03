Pour ses 75 ans l’été dernier, Eupen s’est offert un recrutement ambitieux où certains cadeaux portaient comme nom Adriano, Victor Vazquez (reparti depuis lors), Peeters, Miangue, Poulain, Ngoy et Prevljak. De quoi faire saliver d’autres clubs avec l’apport de ces éléments expérimentés de la Pro League ou prometteurs.

Au milieu de tout cela, le transfert de Jonathan Heris est passé inaperçu. Et pour cause. À 30 ans, le défenseur central goûte à la division 1 belge pour la première fois de sa carrière. "J’ai été l’un des premiers renforts du mercato. J’ai commencé à jouer puis j’ai vu que tout ce beau monde arrivait. Là, je me suis dit que j’allais sauter de l’équipe", sourit le Bruxellois.

Un passage à Chypre d’une semaine avant l’aventure eupenoise