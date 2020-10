Il reste sur une saison ratée en Serie A. C'est le quatrième transfert de la journée pour l'Antwerp après l'attaquant Guy Mbenza, l'ailier Nana Ampomah et le défenseur français Jérémy Gelin.

Le matricule 1 s'active en cette fin de mercato. Jordan Lukaku est au Bosuil pour finaliser son prêt d'un an avec option d'achat. Il revient en Belgique quatre ans après son départ d'Ostende. L'international belge a joué 85 matchs, inscrivant un but et délivrant huit passes décisives sous les couleurs de la Lazio.