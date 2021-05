Après une montée en D1A, Emilio Ferrera a décidé d'abandonner le club avec lequel il avait toujours un contrat. Ce jeudi matin, il a été présenté à La Gantoise en tant que T1 des U21 et Head of Football Formation. Il emmène avec lui Hicham El Alaoui, son analyste-vidéo, qui était lui en fin de contrat à Seraing.La direction de Metz et de Seraing a donc dû se mettre au travail pour trouver un remplaçant. Les CV sur la table de Mario Franchi étaient très nombreux mais un a été retenu. Après une réunion importante, le club a trouvé un accord avec Jordi Condom, actif jusqu'ici à Eupen. C'est ce qu'annoncent nos collègues de l'Avenir.L'entraîneur espagnol âgé de 51 ans devrait être épaulé dans sa tâche par Marc Grosjean, qui était déjà l'adjoint de Ferrera sur le petit banc du Pairay.Condom sera présenté ce vendredi en fin d'après-midi.