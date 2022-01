Il y a un mois, Jordi Condom prenait une décision radicale : il quittait Seraing sur une défaite à Malines, pour le dernier match de 2021. La coupe était déjà pleine depuis longtemps ; elle a fini par déborder. Et pas seulement parce que l’équipe était en train de couler au classement et dans le jeu. Son successeur, Jean-Louis Garcia, avec une autre méthode et d’autres idées, a fini par retrouver la victoire mercredi face au Beerschot (2-1), de quoi redonner un peu d’espoir aux Métallos dans leur course au maintien.