Inspiré sur le premier but ostendais puis décisif sur le deuxième : l’attaquant nigérian a fait la différence contre Anderlecht dimanche.

Nous sommes le 8 avril 2006. Anderlecht mène 0-1 dans son déplacement à Charleroi. Il reste 8 minutes à jouer. Jacky Mathijssen, le coach des Zèbres, décide de remplacer Toni Brogno par un gamin venu du Nigéria, Joseph Akpala (19 ans). Six minutes plus tard, le Mambourg explose : Akpala égalise en inscrivant son tout premier but en Belgique. Sur le banc bruxellois, on fait la grimace, à commencer par l’entraîneur, Frankie Vercauteren.

