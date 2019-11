Joseph Akpala revient à Ostende. L'attaquant nigérian de 33 ans, qui a déjà joué au KVO de 2015 à 2018, s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec le club côtier, avec option pour une saison de plus. Il était libre de transfert.

Après son départ d'Ostende en 2018, Akpala avait poursuivi sa carrière à Al-Faisaly, en Arabie Saoudite. Il était sans club depuis plusieurs mois.

Akpala avait débuté sa carrière belge à Charleroi (2005-2008), et l'avait poursuivie au Club Bruges (2008-2012) après avoir été sacré meilleur buteur du championnat avec 18 buts en 2007-2008. Le Werder Brême l'avait transféré en 2012, mais il n'a pas réussi à s'y imposer. Il avait quitté le club allemand pour la Turquie en septembre 2013, où il est resté jusqu'à son départ pour Ostende en 2015.

Ostende pointe au 14e rang de la Pro League avec 12 points en 15 matches, soit 2 de plus que l'avant-dernier, Waasland-Beveren, et 5 de plus que le Cercle de Bruges, lanterne rouge. Le KVO se rendra au FC Bruges le 22 novembre en ouverture de la 16e journée de championnat.