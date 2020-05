Joseph Allijns, membre du groupe de travail: "Je plaide pour une saison sans playoffs" © Belga Division 1A Nicolas Christiaens

Le président de Courtrai fait partie de ce groupe de travail qui doit donner l'impulsion en vue d'une éventuelle réforme de notre championnat.



La prochaine Assemblée Générale de la Pro League (ce vendredi 15 mai) permettra au groupe de travail formé par quelques hommes forts du football belge d'y dévoiler leurs propositions pour l'avenir à court terme de notre football professionnel. Notamment concernant l'issue à donner à cette saison et les verdicts à prendre en compte (sacre de Bruges et relégation de Waasland ? Attribution des tickets européens, promotion du Beerschot et OHL ?), l'éventuelle création d'un fonds de solidarité (réclamé par Anderlecht) pour faire face à la crise actuelle mais aussi une réforme de notre championnat.



(...)