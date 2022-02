Avec 43 points, les Buffalos reviennent temporairement à la hauteur de Charleroi, 5e. De son côté, Eupen enregistre un neuvième match consécutif sans victoire (7 défaites et 2 partages) et pointe au 15e rang avec 27 unités. Les Pandas conservent quatre longueurs d'avance sur Seraing, avant-dernier et barragiste pour la relégation. La possession de balle était à l'avantage des Buffalos en début de rencontre. Ces derniers concrétisaient leur domination par l'ouverture du score de Laurent Depoitre au quart d'heure de jeu. Situé dans le rectangle, l'attaquant reprenait de volée un superbe centre de Julien De Sart et trompait magnifiquement Abdul Nurudeen sur sa première tentative de la rencontre (15e, 0-1). Il s'agit du septième but de Laurent Depoitre cette saison.

Eupen réagissait à la 20e minute via un contre mené par Gary Magnee. L'ailier partait seul au but et réussissait à pénétrer dans le rectangle avant de trouver les poings de Davy Roef qui préservait ses filets inviolés.

Il ne se passa plus grand-chose jusqu'à la mi-temps.

Sur le coup d'envoi du second acte, Smail Prevlak inquiétait directement Davy Roef, toujours attentif.

À la 49e, Depoitre passait près du doublé avec une reprise de la tête consécutive à un coup franc. Heureusement pour les Pandas, Nurudeen s'interposait devant l'attaquant des Buffalos.

Une minute plus tard, Matisse Samoise était exclu directement par Laurens Visser pour une vilaine semelle (51e).

Juste après l'heure de jeu, Prevljak inscrivait un magnifique coup franc en dehors du rectangle, mais l'arbitre l'annulait pour une charge fautive dans le mur. Le ballon était rendu aux hommes de Hein Vanhaezebrouck (61e).

À 20 minutes du terme, Issac Nuhu mettait Roef à contribution via une frappe de loin, mais le portier déviait à nouveau en corner. Dans la minute qui suivait, de l'autre côté, Tarik Tissoudali ratait une grosse occasion de la tête alors qu'il se trouvait au point de penalty. Le Marocain plaçait sa reprise au-dessus de la cage de Nurudeen.

Le même Tissoudali manquait à nouveau le 0-2 après un solo d'Alessio Castro-Montes qui lui remettait en retrait au niveau du petit rectangle. Le Marocain butait sur le dernier défenseur qui sauvait de justesse sur la ligne (85e).

Eupen poussait, mais ne parvenait pas à égaliser. Les Pandas ne se sont plus imposés depuis le 11 décembre et un succès 1-0 contre le Beerschot.