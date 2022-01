Questionné par la RTBF, le milieu de terrain gantois est revenu sur son passage au Standard, en 2014, quand il n'avait que 18 ans. Lors de la saison 2013-2014, le Standard avait remporté la phase classique et avait fini les playoffs à la deuxième place, pas très loin derrière Anderlecht.

Depuis les révélations liées à la saga Footgate, Julien De Sart hallucine tous les jours. "Et c’est loin d’être fini. On voit les sommes, ça me choque aussi. On parle des joueurs de foot mais quand on voit ce que les entraîneurs et les agents prennent en net aussi dans l’ombre. L’image du foot n’est pas belle, mais ce n’est pas comme ça qu’elle va devenir meilleure", confie-t-il.

Mais ce que Julien De Sart regrette le plus, c'est cette fin de championnat avec les Rouches en 2013-2014. "Je pense à ma première saison avec le Standard où on a terminé deuxième pour un demi-point et au fait qu’apparemment des matches ont été truqués pendant ces play-offs-là. Et je me dis que j’aurais pu être champion à 18 ans avec le Standard de Liège. C’est un accomplissement qui aurait changé ma carrière. Et ça me fait râler parce que j’ai raté le fait d’être champion à Liège. Ce qui est extraordinaire quand on est Liégeois. Donc j’ai peut-être raté ça à cause de tricheries, de trucages. Avec le recul c’est quelque chose qui me dégoûte et ça me pose des questions sur l’avenir du football belge", poursuivait-il.

A l'époque, Roland Duchâtelet avait averti les joueurs que plusieurs choses malsaines s'étaient passées durant les playoffs. "Entre joueurs, on s’était dit 'il est un peu fou celui-là', mais au final, je pense qu’il avait raison. Il y a eu des choses… des erreurs d’arbitrage, des matches bizarres en tout cas", déplore le médian gantois.