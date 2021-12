Devant le comité disciplinaire, le Sénégalais a pu expliquer les raisons de sa colère mais a donné peu de détails. "Ses mots n'étaient pas racistes mais ils m'ont blessé. Comme je me respecte, je ne souhaite pas répéter ce qu'il a dit", a déclaré Seck, qui s'est excusé pour sa réaction. "Je ne suis pas une personne violente. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. Cet incident est terminé pour moi. J'accepte ma punition, car ma réaction n'était pas nécessaire", a déclaré le défenseur sénégalais.

Le parquet fédéral avait proposé un match de suspension.

L'organe disciplinaire a conclu qu'il n'y a pas eu de racisme, mais regrette également que le brouillard entourant l'incident lui-même n'ait pas été dissipé. "Ce qui est certain, c'est que Seck a eu un comportement agressif et inapproprié envers les autres joueurs", peut-on lire dans le verdict. "Il a perdu le contrôle de lui-même. Cependant, un joueur professionnel a une fonction exemplaire. Des milliers de personnes suivent son match, dans le stade et à la télévision. Et donc Seck doit être capable de se contrôler."

Le président de l'organe disciplinaire souligne que la "réaction excessive" de M. Seck a provoqué une escalade sur et autour du terrain, dans ce qui était jusque-là un match raisonnablement fair-play. "En laissant libre cours à sa colère et en cherchant visiblement la confrontation, une querelle s'est déclenchée avec des poussées et des tirages, qui aurait pu facilement dégénérer ou se propager aux supporters. Ils se sont complètement retournés contre l'arbitre, ce qui a rendu difficile le contrôle du jeu dans le calme. Cet incident a sans aucun doute contribué à l'atmosphère tendue entre les joueurs des deux équipes, ce qui a conduit à d'autres incidents à la fin de la seconde période."

Seck a été suspendu pour les duels contre Eupen (jeudi) et le Racing Genk (dimanche). L'Antwerp peut encore faire appel de cette décision. Il sera dans ce cas traité par le comité disciplinaire vendredi.