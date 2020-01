Le week-end passé, Wouter Vrancken choisit l’importante rencontre entre Malines et le Standard pour aligner d’entrée un jeune garçon au milieu du jeu malinois. Titularisé pour la première fois de sa carrière chez les professionnels, Aster Vranckx se montre élégant balle au pied et bon dans la récupération. Entouré des expérimentés Peyre, Kaya et De Camargo, le Belge impressionne son monde et attire déjà tous les regards. Le tout à seulement 17 ans. "Il a fait preuve d’une maturité incroyable", analyse son coéquipier Thibault Peyre. "Il n’a pas paru stressé et a fait ce qu’il fallait faire. Il ne faut pas oublier que c’était contre le Standard et à domicile avec une grosse pression des supporters…"

(...)