Oud-Heverlee Louvain et le gardien de but sud-africain de 31 ans ont en effet mis un terme à leur collaboration, a annoncé le club jeudi.

Le club et l'international sud-africain sont arrivés à la conclusion que Keet n'avait plus d'avenir à Den Dreef après les arrivées du Danois Daniel Iversen et du Vénézuélien Rafael Romo, explique OHL.

Darren Keet, qui s'était fait connaître en Belgique lors de son passage à Courtrai entre 2011 et 2016, a joué dix matches pour OHL depuis son arrivée dans le Brabant flamand en 2019. Cette saison, il n'a défendu les filets louvanistes qu'à une reprise face à Eupen en début de saison, Iversen et Romo prenant ensuite place entre les perches.