Le dernière journée de la phase classique prévue dimanche à 18h se jouera à huis clos. La finale de la Coupe de Belgique, qui devait se dérouler le 22 mars entre l'Antwerp et le FC Bruges, est reportée à une date qui n'a pas encore été décidée. La mesure concerne aussi la D1B.

Le bon sens l'aura donc finalement emporté: la Pro League a officiellement annoncé que le football professionnel se jouerait désormais à huis clos. La dernière journée de la phase classique, prévue dimanche à 18h, se jouera donc sans supporters.



"A la suite d'une concertation ce jeudi matin avec le Cabinet du Ministre de la Santé publique De Block et avec le Ministre de l'Intérieur De Crem, la Pro League, en concertation avec la fédération, a décidé d'appliquer cette mesure", explique la Pro League.

Un peu plus tôt en matinée, on apprenait que tout le football amateur était à l'arrêt.

Tous les matches de jeunes et ceux programmés en divisions amateurs et les entraînements sont annulés. Cela concerne le football mais aussi le futsal et le mini-foot.

Dans son communiqué, l'Union Belge annonce également que toutes les activités programmées au centre de Tubize (entraînements, journées de détection, activités de l’arbitrage, …) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.