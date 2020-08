"Tous les abonnés à un produit TV par satellite Basic ou Basic+ ou à un produit TV par Internet APP TV Basic ou Plus, pourront profiter des nouvelles chaînes Pro League d'Eleven Sports sans aucun pack sport supplémentaire. Cette offre comprend tant la Jupiler Pro League et 1B Pro League, que la Women's Super League, la Supercoupe et l'ePro League", a précisé Eleven Sports dans son communiqué.

"Rendre le football belge accessible au plus grand nombre de fans, est une de nos priorités stratégiques depuis le début de notre projet 'Home of Belgian Football'. Nous sommes donc très contents de pouvoir annoncer ce partenariat avec Télésat et TV-Vlaanderen, qui nous permet de réaliser encore un peu plus cet objectif", a ajouté Guillaume Collard, directeur général d'Eleven Sports.

"L'accord conclu avec Eleven Sports s'inscrit dans la lignée de notre stratégie de groupe. Nous sommes fiers de cet accord, car notre ambition est de rendre accessible au grand public l'expérience télévisuelle la plus large possible. Cette offre sport est sans aucun doute l'une des plus accessibles et des plus larges du marché. Elle sera surtout disponible pour une grande majorité de nos abonnés et sur tous les écrans grâce à nos applications", a précisé Hans Troelstra, CEO de M7 Group.