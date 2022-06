Dessers, 27 ans, est sous contrat jusqu'en 2024 à Genk, où il était arrivé en 2020. Il avait été prêté la saison dernière à Feyenoord, un prêt couronné de succès. Cyriel Dessers a inscrit 20 buts et donné 4 assists au cours d'une saison que Feyenoord a terminée en s'inclinant 1-0 face à l'AS Rome en finale de la Conference League. Avec 10 buts, Dessers, qui est entretemps devenu international nigérian, a en outre terminé meilleur buteur de la dernière née des compétitions de clubs de l'UEFA. Il a également été repris dans l'Equipe de l'année en Conference League.

Feyenoord avait jusqu'à ce mercredi pour lever l'option d'achat fixée à 4 millions d'euros, ce que le club néerlandais, qui devait trouver aussi un accord financier avec le joueur, n'a pas fait.

"J'ai connu une période fantastique à Feyenoord", déclare Dessers sur le site du club rotterdamois. "L'année dernière, j'ai opté pour ce club juste avant la clôture du mercato et cela a été une des meilleures décisions de ma carrière. Toute la saison a été une grande aventure, avec le succès en Europe et la merveilleuse interaction avec le public. Je chérirai le maillot numéro 33 et Feyenoord pour le reste de ma vie".