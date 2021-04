Un succès qui permet au Racing de conforter sa troisième place au classement tandis que Louvain voit les playoffs 1 s'éloigner. Bien rentré dans son match, Genk faisait mouche sur sa première occasion. Thorstvedt récupérait un ballon après une faute non sifflée sur Bongonda. Le Norvégien décochait une frappe à l'entrée du grand rectangle qui terminait dans la lucarne de Romo, le portier louvaniste (0-1, 7e).

Les Limbourgeois dominaient les débats et passaient par deux fois à côté du 0-2 mais la frappe de Bongonda heurtait le poteau (35e) et celle d'Ito les poings de Romo (39e). Discret en première mi-temps, OHL se montrait trop timoré dans ses offensives et seul Malinov inquiétait Vandevoort (43e).

Après le repos, les Louvanistes remontaient sur la pelouse avec de meilleures intentions mais sans parvenir à mettre Vandevoort à contribution. Les plus belles occasions restaient limbourgeoises mais ni Heynen (66e), ni Onuachu (68e) ne trouvaient la mire.

De quoi nourrir des regrets pour le Racing qui était rejoint au score sur une boulette de Maarten Vandevoort. Le portier genkois estimait mal la trajectoire d'un coup franc de Xavier Mercier qui terminait au fond des filets (1-1, 74e).

Après son homologue limbourgeois, Romo, le portier louvaniste, partait aussi à la faute. Le Vénézuélien manquait sa sortie devant Bongonda qui n'avait plus qu'à pousser le cuir dans le but vide (1-2, 81e). 120 secondes plus tard, Onuachu inscrivait son 26e but de la saison pour fixer le score à 1-3 (83e). Le but de Thomas Henry dans les arrêts de jeu ne changeait rien à l'issue de la rencontre (2-3, 90e+2).

Au classement, Genk conforte sa troisième place avec 53 points devant Ostende et Anderlecht, 49 points chacun. OHL reste lui sixième avec 45 points. À 18h15, Anderlecht tentera d'intégrer le top 4 lors de son déplacement à l'Antwerp. À 16h00, Zulte Waregem reçoit Eupen