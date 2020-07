Gyrano Kerk (36, 1-0) a inscrit le premier but pour la formation néerlandaise dirigée par John van der Brom, l'ex-coach d'Anderlecht. Cyriel Dessers (41e, 1-1) a égalisé contre son ex-club et Paul Omuachu (67e, 1-2) a donné l'avance à Genk. Une minute plus tard, Shawn Adewoye (68e, 2-2) a remis les deux équipes à égalité. Luca Oyen (79e, 2-3) a une nouvelle fois porté les Limbourgeois au commandement et Utrecht a encore directement comblé son retard par Simon Gustafson (81e, 3-3).

La semaine dernière, l'Antwerp et Utrecht ne s'étaient pas départagés (0-0).