Dans sa carrière, Krämer a entraîné l'Arminia Bielefeld, l'Energie Cottbus, le Rot-Weiss Erfurt, le FC Magdebourg et le KFC Uerdingen, son dernier club, où il a officié entre mars 2020 et avril 2021.

Krämer s'est engagé pour deux saisons. Il succède à Benat San José.

Lors d'un premier passage à Uerdingen, entre mars 2018 et janvier 2019, il avait mené le club en troisième division. Il compte aussi une promotion de la D3 à la D2 avec Bielefeld en 2013 à son actif.

"Je suis très heureux que le club m'ait choisi comme nouvel entraîneur pour la saison à venir", a déclaré Stefan Krämer. "Les très bonnes conversations avec les responsables du club ont fait en sorte que je suis impatient de commencer à préparer la nouvelle saison dès lundi prochain".

"Lors de nos entretiens Stefan Krämer nous a convaincus par son esprit d'équipe, sa compétence et sa grande passion", a indiqué le directeur général d'Eupen. "Avec son profil et son idée du jeu offensif, il convient parfaitement à notre club et à notre équipe Christoph Henkel.