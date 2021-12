L'unique but (59e) a été inscrit par Radja Nainggolan, qui bien qu'ambassadeur du Beerschot, n'a pas reçu un accueil chaleureux au Kiel. Les supporters ont brandi une banderole, vite enlevée, l'invitant à aller se faire voir ailleurs en italien. Au classement, l'Antwerp est 2e avec 33 points, à 4 longueurs de l'Union. Le Beerschot reste dernier (9 points) Javier Torrente a aligné pour la troisième fois d'affilée la même équipe et a donc titularisé Jan Van den Bergh, Joren Dom, Ramiro Vaca et Lawrence Shankland, qu'il avait laissés au repos lors du match de Coupe contre le Standard. À l'Antwerp, Brian Priske a pu compter sur Nainggolan, qui était incertain à cause d'une gêne musculaire contractée contre Ostende, et a préféré Bjorn Engels et Alhassan Yusuf à Diniz Almeida et Pierre Dwomoh.

S'il y avait beaucoup de feu dans les tribunes et des duels serrés sur le terrain, les occasions de but ont été rares en première période. Jean Butez a été le premier à entrer en action en sortant un ballon de Dom sur une combinaison menée par Moisés Caicedo et Rafael Holzhauser (32e). Dans l'autre camp, Michael Frey s'est retrouvé soudainement seul devant Mike Vanhamel mais son tir a été dévié in-extremis par un tacle de Stipe Radic (38e).

La première occasion de la reprise a été pour Holzhauser, qui a envoyé le ballon au-dessus du but (52e). L'Antwerp a alors frappé deux fois à la porte de Vanhamel, qui a sorti deux reprises de la tête d'Abdoulaye Seck (55e) et de Samatta (57e). Le gardien des Rats s'est toutefois incliné sur une frappe de Nainggolan, qui n'avait probablement pas apprécié le vocabulaire indigne d'un ambassadeur figurant sur la banderole. Comme l'année dernière, l'Antwerp s'est imposé au Kiel mais a eu chaud quand un tir d'Holzhauser a heurté le montant (75e).