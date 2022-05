L'entraîneur de La Gantoise a déjà purgé une suspension d'une journée contre Charleroi, mais risque une nouvelle suspension effective et deux amendes. Les Buffalos ont expliqué mardi, sur leur site, qu'il s'agit de deux poursuites en raison de critiques adressées au département arbitrage de l'URBSFA. Vanhaezebrouck risque une suspension d'un match effectif et de deux matchs avec sursis. En outre, le parquet requiert également des amendes de 1.000 et 2.000 euros.

"La Gantoise prend note de ces réclamations, qui sont contestées par le club. L'affaire est prévue à l'audience mardi prochain. Cela signifie que Hein Vanhaezebrouck sera sur le banc lors du match à domicile contre Malines samedi", a conclu le club.