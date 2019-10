La Pro League va présenter le 13 novembre, lors d'un séminaire consacré au sujet, un nouveau manuel sur les "Chants et propos discriminatoires et offensants", a indiqué jeudi la Pro League, qui défend les intêrets des clubs professionnels belges.

"Célébrer lors d'un but, râler lors d'une mauvaise passe, encourager son équipe jusqu'au coup de sifflet final. Le football est une fête et supporter son équipe avec passion une nécessité. Mais, les propos blessants et discriminatoires à l'encontre de l'adversaire n'ont pas leur place. La Pro League souhaite mettre en lumière les valeurs positives et inclusives du football belge. Au cours des dernières saisons, la Pro League a élaboré un plan d'action afin de lutter contre les chants discriminatoires et offensants sur et autour des terrains de football belges", indique le site internet de la Pro League, qui a collaboré avec les clubs, l'URBSFA (Union belge), les autorités et des organisations d'experts.

"Cette collaboration a déjà porté ses fruits ces dernières années", selon la Pro League. "Grâce à diverses séances d'information et de formation destinées aux personnes responsables de l'organisation des matchs, la sensibilisation aux propos blessants a pu être renforcée. Le règlement fédéral a également été modifié afin que les chants inacceptables puissent maintenant être poursuivis de facto".

Afin de mieux guider les clubs dans leur approche, la Pro League a élaboré un manuel, dont l'objectif est d'aider les clubs dans leur lutte commune contre la discrimination.

Ce manuel sera présenté le vendredi 13 novembre lors d'un séminaire au cours duquel différents intervenants partageront leurs réflexions et expériences. Parmi ces intervenants figurent notamment Ignaas Devisch (Professeur de Philosophie, Ugent), Filip Boen (Professeur de psychologie du sport et du mouvement, KU Leuven), Margot Chave (Ligue de Football Professionnel) et Matthias De Roover (Mr. Gay Belgium).

Un panel de discussion composé d'Olivier Labarre (directeur de la Cellulle Football), des joueurs de football, des supporters et Pierre François (CEOde la Pro League) cloturera ce séminaire. Ce panel se penchera sur les expériences et les défis autour de ce thème pour les différents acteurs du monde du football.