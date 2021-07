Les Brugeois, qui menaient 0-1 à la marque grâce à un but d'Olivier Deman (40e, 0-1), ont conservé ce petit avantage. Les deux coaches ont profité de la possibilité d'aligner un nouveau onze de départ sans que les nouveaux joueurs soient considérés comme des remplaçants. Peter Maes a préféré Blessing Eleke et Abdoulie Sanyang à Mohamed Halaimia et Leon Krekovic. Yves Vanderhaeghe a lancé Leonardo Lopes Da Silva à la place de Hannes Van der Bruggen.

Le Beerschot n'a pas abordé ce contre-la-montre de 35 minutes sur un grand braquet. Il a fallu patienter avant de noter les premières opportunités anversoises face à un Cercle, qui n'avait pas l'intention de prendre de risque. Ainsi, Kevin Denkey a tenté un lob des quarante mètres, qui n'a pas mis Mike Vanhamel en difficulté (62e).

Les Rats ont alors misé sur les phases arrêtées mais Raphael Holzhauser a balancé un ballon devant le but facilement renvoyé par la défense brugeoise (66e). La première grosse occasion des visités a été pour Joren Dom dont l'envoi est passé juste à côté (78e). Sur un coup franc de Holzhauser, Thomas Didillon a repoussé le ballon dans les pieds de Frédéric Frans mais le défenseur n'est pas parvenu à le récupérer et sa tentative est passée largement au-dessus (84e). Par la suite, le gardien français s'est montré plus sûr et le Cercle a évité l'égalisation.