Après le but d'ouverture de Balk (32.) pour les Néerlandais, les Brugeois étaient revenus au score peu après le repos par l'intermédiaire de Rits (51.). Plus tard, Van der Kust (65.) puis Douvikas sur pénalty (77.) redonnaient l'avantage à Utrecht, avant qu'Audoor ne réduise le score pour les Brugeois (79.). Une dizaine de minutes avant le coup de sifflet final, Gustafson marquait le quatrième but (83.) pour les adversaires du Club. A l'heure de jeu, chacune des deux équipes a procédé à dix changements.

Il s'agissait là du dernier match de préparation pour les champions de Belgique en titre avant le début de leur saison en Supercoupe de Belgique, qui les opposera au KRC Genk, vainqueur de la Coupe de Belgique, samedi (20h45). Jonathan Lardot arbitrera la rencontre dans le stade Jan Breydel brugeois.

Le vendredi 23 juillet, Genk se déplacera au Standard en guise de coup d'envoi du championnat belge de D1A tandis que Bruges débutera sa campagne le dimanche 25 juillet, en recevant le KAS Eupen.