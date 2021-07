Les Sérésiens se sont offert leurs trois premiers points de la saison ce samedi soir, en battant Malines 1-0. Seraing a ouvert le score après un quart d'heure de jeu, grâce à Mouandilmadji.

En même temps, le Cercle de Bruges et l'OHL se sont quittés sur un partage, 1-1, après un but de Thomas Henry pour Louvain et de Waldo Rubio chez les Brugeois.