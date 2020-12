Touché par le coronavirus, Eupen a vu trois des ses rencontres reportées. Eupen - Zulte Waregem aura lieu le 29 décembre, Eupen - Genk le 6 janvier et Eupen - Ostende le 12 janvier.

Eupen doit se rendre samedi au FC Bruges pour le compte de la 19e journée. Si ce match doit aussi être reporté, "il pourrait encore y avoir un report du match qui a été fixé à la date du 12 janvier 2021", précise la Pro League.

Le Beerschot, également touché par le Covid-19, n'avait pu aller à Saint-Trond et recevoir le Cercle de Bruges. Le duel entre les Canaris et les Rats a été fixé au 30 décembre, celui entre les Anversois et les Brugeois au 13 janvier.

Toutes ces rencontres débuteront à 20h45.