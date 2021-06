La Pro League a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi via un communiqué de presse. "À partir du dimanche 27 juin, les clubs pourront à nouveau travailler sur la base de compartiments pour leurs matchs, tant de championnat que d'entraînement, avec une capacité maximale de 1/3 de leur stade", peut-on lire dans le communiqué. "Les places assises et debout seront autorisées, dans des bulles de maximum 8 personnes. Pour le spectateur occupant une place assise, l'obligation du port du masque ne s'appliquera plus. Le supporter présent dans la tribune debout devra continuer à porter un masque."

Ces dispositions seront en principe valables au moins durant tout le mois de juillet et devraient donc être d'application pour le début de la compétition. Par ailleurs, la Pro League examine avec les autorités la possibilité d'organiser des matchs sans distanciation sociale, donc dans des stades à pleine capacité, à partir du 13 août avec un Covid Safety Ticket. En attendant, seuls les supporters de l'équipe à domicile pourront accéder au stade de sorte que chaque club pourra ainsi offrir l'accès à autant d'abonnés que possible.