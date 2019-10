Le FC Malines s'est imposé 0-2 à Eupen samedi lors de la 10e journée du championnat de Belgique de football.

Les Malinois ont inscrit leurs deux buts alors qu'ils étaient réduits à dix à la suite de l'exclusion de Swinkels à la 40e minute. Vanlerberghe a ouvert le score en fin de première période et Togui a planté le second but à la 73e minute.

Malines pointe ay 4e rang avec 17 points, autant que La Gantoise, qui se rend à Bruges dimanche après-midi (14h30) pour la 'Bataille des Flandres'. Le Club Bruges est leader avec 20 points, un de plus que le Standard, qui affrontera l'Antwerp, 5e (16 points) dimanche à 18h00à Anvers.

Eupen pointe au 14e rang avec 6 points, 3 de plus que le CS Bruges, lanterne rouge.

Waasland-Beveren a décroché sa première victoire de la saison en battant Ostende 3-1. Dans les deux autres matches joués samedi soir, Zulte Waregem a écrasé le Cercle de Bruges, lanterne rouge, 6-0, et Courtrai a battu Saint-Trond 3-0.

Sakala a donné l'avantage à Ostende en ouvrant le score après un quart d'heure au Freethiel, mais un own goal de Vandendriessche à la 33e ramenait l'égalité au marquoir. Quatre minutes plus tard, Wiegel donnait l'avance aux Waeslandiens, qui plantaient un 3e but par Vukotic à la 59e minute.

Grâce à son premier succès de la saison, Waasland-Beveren prend la 14e place avec 7 points, un de plus qu'Eupen, battu 0-2 par Malines plus tôt dans la soirée.

Le Cercle de Bruges, laminé 6-0 à Zulte Waregem, reste lanterne rouge avec 4 unités. Larin (13e) et Bruno (24e) ont permis au Essevee de mener 2-0 à la mi-temps. Bruno (73e), un but contre son camp de Taravel (75e), Berahino (85e) et Larin (90e+1) ont donné au score des allures tennistiques.

Zulte Waregem reste dans le top 6 au 6e rang avec 16 points.

En battant Saint-Trond 4-0, Courtrai s'est approché à un point des Canaris. Le STVV est 10e avec 12 points, devant les Kerels (11 pts), dont les buts ont été inscrits par Mboyo (15e), Hornby (32e et 70e) et Kagelmacher (41e).

Les équipes du haut de tableau joueront dimanche. Le leader, le Club de Bruges (20 pts), recevra Gand (3e avec 17 points) à 14h30. A 18h00, l'Antwerp (5e/16 pts) accueillera le Standard (2e/19 pts) et à 20h00, Genk (8e/14 pts) recevra Mouscron (7e/16 pts).