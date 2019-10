Le match de clôture de la 12e journée a vu dimanche le FC Malines s'imposer à Waasland Beveren (1-3).

Onur Kaya (45e+1, 0-1), Aaron Tshibola contre son camp (67e, 1-2) et Williams Togui (90e, 1-3) ont permis aux Malinois de se hisser à la troisième place du classement avec 23 points, à trois unités du Club Bruges et à une seule du Standard, qui avaient partagé l'enjeu plus tôt dans la journée (1-1). Beveren, qui a égalisé par Yuki Kobayashi (52e, 1-1), est 15e (7 points). Il a fallu patienter avant de voir une première action dangereuse. Toutefois, sur un coup de coin de Waasland-Beveren, le défenseur malinois Thibaut Peyre a semblé toucher le ballon de la main et après une petite discussion avec le VAR, l'arbitre Erik Lambrechts n'a pas accordé de penalty (6e). Les Waeslandiens ont petit à petit commencé à se montrer plus dangereux mais ils n'ont pas profité du fait que Malines se cherchait toujours. Le KV a pu compter sur un dégagement in extrémis de Jordi Vanlerberghe (20e) et d'un sauvetage de Yannick Thoelen sur une tentative de Fiorin Durmishaj (23e). C'est cependant Nordin Jackers qui a eu la plus grosse frayeur quand une reprise de la tête d'Igor De Camargo a heurté la transversale (24e). Le gardien de Beveren a encore eu de la chance sur une maladresse d'Alexander Corryn (38e) avant d'être battu par Kaya (45e+1, 0-1).

Waasland-Beveren a entamé la seconde période en force avec Durmishaj, qui a récupéré un ballon en train de sortir pour le céder à Aboubakary Koïta. Ce dernier l'a, à son tour, mis en retrait à Kobayashi, qui a marqué son premier but de la saison (52e, 1-1). Les visités n'allaient pas jubiler très longtemps. Sur un coup franc, la défense a été prise de panique alors qu'ils étaient à quatre à la réception, Tshibola a trompé son gardien (67e, 1-2).

Beveren a très souvent porté le danger dans le rectangle anversois mais sur une contre-attaquae rondement menée par Rob Schoofs et Clément Tainmont, Togui a assuré la septième victoire de la saison aux Malinois (90e, 1-3).