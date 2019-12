Le match d'ouverture de la 20e journée du championnat de Belgique a vu Malines mettre fin à sa série de quatre matches sans victoire.

Le but de Nikola Storm (69e) a permis en effet aux Malinois de battre Ostende (1-0) vendredi et de se hisser à la 7e place (31 points) du classement à égalité avec Zulte-Waregem (6e). Ostende (18 points) reste 13e.

Si l'intensité était bien présente en première période, la qualité des tirs et le nombre d'occasions ne l'étaient pas. Ostende a démarré la rencontre à toute vitesse, obligeant Malines à se couvrir. Cela n'a pas empêché Storm de cadrer le premier tir de la rencontre mettant Fabrice Ondoa en difficulté (8e). Par la suite, on a eu droit à de nombreuses fautes mais Joseph Akpala n'a pas oublié de jouer et a servi Fashion Sakala dont l'envoi a été dévié par le défenseur malinois Arjan Swinkels (16e). Au milieu de toute une série de shoots sans vigueur, Akpala, blessé aux ischios, a cédé sa place à Idrissa Sylla (36e).

En début de seconde période, Malines semblait avoir trouvé le bon créneau mais Williams Togui a expédié le ballon dans le filet latéral (56e) et Gustav Engvall est arrivé trop tard sur un centre de son équipier ivoirien (61e). Par contre, lancé par Jelle Bataille, Storm a surpris Ondoa (69e, 1-0). Malines avait le match en mains et même si Yannick Thoelen a sorti in-extremis une reprise de Sakala (80e).